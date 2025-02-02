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Британка поймала сына в очереди на секс с порноактрисой

Источник:
Mirror
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Модель Onlyfans Бонни Блю
Модель Onlyfans Бонни Блю
Фото: © bonnie_blue_xox/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка поймала своего сына в очереди на секс с порноактрисой Бонни Блю, переспавшей с 1057 мужчинами за 12 часов и установившей мировой рекорд.

Шоу проходило в роскошном особняке в Лондоне, где мужчины выстроились друг за другом, ожидая своей очереди на секс. Модель Onlyfans Блю пообещала установить рекорд, переспав за 12 часов с более чем тысячью мужчин.

Действо было неожиданно прервано скандалом. В очередь ворвалась женщина, которая увидела в ней своего сына. У всех на глазах она отчитала сына и потребовала, чтобы он ушел, рассказали газете Mirror очевидцы.

«Надень свою одежду, иначе я вызову полицию. Выходи отсюда сейчас же!» — кричала женщина, не обращая внимания на оправдания сына, утверждавшего, что он совершеннолетний и ему уже 19 лет.

Но скандал не остановил шоу. Блю удалось за 12 часов переспать с 1057 мужчинами, уделяя каждому не более 41 секунды.

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