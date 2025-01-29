Более 100 украинских дронов атаковали Россию

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 104 украинских беспилотника над российскими регионами , сообщило Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 47 аппаратов сбили над Курской областью, 27 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области. Над Смоленской областью сбили 11 БПЛА, над Тверской областью — семь, над Белгородской областью — четыре, над Нижегородской и Калужской областями ликвидировали по три БПЛА и по одному над Ростовской и Ленинградской областями.

Один из БПЛА, атаковавших Смоленскую область, по предварительной информации, ликвидировали при попытке напасть на объект ядерной энергетики, сообщил глава региона Василий Анохин.

Смоленская АЭС работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе станции.