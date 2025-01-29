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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Более 100 украинских дронов атаковали Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 104 украинских беспилотника над российскими регионами , сообщило Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 47 аппаратов сбили над Курской областью, 27 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области. Над Смоленской областью сбили 11 БПЛА, над Тверской областью — семь, над Белгородской областью — четыре, над Нижегородской и Калужской областями ликвидировали по три БПЛА и по одному над Ростовской и Ленинградской областями.

Один из БПЛА, атаковавших Смоленскую область, по предварительной информации, ликвидировали при попытке напасть на объект ядерной энергетики, сообщил глава региона Василий Анохин.

Смоленская АЭС работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе станции.

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Топ комментариев

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

Костя Некрасов

вы тоже можете занять на часок трон, белоснежный...и всё просрать.дерзайте