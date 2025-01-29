Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения в Карском море

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края левого борта, сообщила пресс-служба компании «Атомфлота» (предприятие «Росатома»).

«Ночью 26 января в Карском море в суровых условиях Арктики, производя околку, ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

В «Атомфлоте» уточнили, что никто не пострадал. «Мореходные качества не утеряны. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет», — добавили в компании.

«50 лет Победы» — российский атомный ледокол проекта 10521. Построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Флаг поднят 23 марта 2007 года, и 11 апреля ледокол пришел в постоянный порт приписки Мурманск.

Длина атомохода — 147,9 метра, ширина — 29,9 метра, водоизмещение — 23 тысячи тонн. Мощность главной установки 75 тысяч лошадиных сил, скорость хода на чистой воде — 21 узел.