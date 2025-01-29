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Володин счел подготовку покушения на Путина путем к ядерной войне

Источник:
Sibnet.ru
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Подготовка покушения на президента России Владимира Путина и само обсуждение этого является угрозой глобальной безопасности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, против России ведется жесточайшая борьба и все это нужно четко осознавать. «Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит — чувствовать свою ответственность», — добавил он.

Володин призвал тщательно расследовать заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить» Путина.

Карлсон ранее выступил с утверждением, что администрация президента США Джо Байдена пыталась убить лидера России Владимира Путина.


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GammiPluh

Его "конкуренты" на днях такое нажелали белорусам, что там еще лет 30 ни какой оппозиции власти не видать

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет