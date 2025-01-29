Экономисты посоветовали не ждать сильного торможения цен в первом квартале 2025 года, поскольку инфляция — очень инерционный процесс.

«Мы в последние месяцы набрали темп роста цен, а эта обычно явление очень инерционное. В лучшем случае можно ожидать плавную динамику в сторону замедления, а пока в начале этого года темпы будут оставаться выше, чем в начале 2024-го. Придется смириться с тем, что в ближайшее время это будет 10% с небольшим плюсом», — сказала «Российской газете» главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Аналитики «Ренессанс Капитала» ожидают, что во втором квартале 2025 года влияние на цены предыдущего бюджетного стимула будет исчерпываться и реализуется эффект ужесточения денежно-кредитных условий, то есть произойдет снижения кредитного импульса.

Пока текущие темпы инфляции остаются высокими, едва ли Центробанк перейдет к снижению ключевой ставки, полагает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

Профессор Финансового университета Алим Фиапшев считает, что ситуация, скорее, указывает на высокую вероятность нового повышения ключевой ставки на февральском заседании совета директоров Банка России.