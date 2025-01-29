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Госдума ужесточит наказания за травлю в школе

Источник:
«Парламентская газета»
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Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий наказания за буллинг в школе. Появятся понятия «организатор» и «наблюдатель» травли, сообщил председатель Совета отцов, депутат Александр Спиридонов.

«Очевидно, что для пресечения и профилактики буллинга нужна надежная законодательная основа», — рассказал «Парламентской газете» Спиридонов. По статистике, со случаями буллинга сталкивается 75% подростков. За 2024 год судами было рассмотрено более 1800 таких дел.

По словам члена общественного совета при президенте по защите прав ребенка Людмилы Виноградовой, «беда в том, что на сегодняшний день не существует четких критериев, какие действия можно считать травлей и кого считать ее организатором».

«Помимо понятия "организатор травли", в законодательство необходимо внести понятие "наблюдатель". Это касается подростков, которые снимают избиение сверстников на видео, а после выкладывают это в Сеть», — отметил Спиридонов.

В особо тяжелых случаях, когда отмечено неоднократное участие в буллинге, следует разрешить помещать организаторов в спецучреждения, понизив возрастную планку, считает Спиридонов.

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Жизнь #Законы #Образование
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Топ комментариев

GammiPluh

Его "конкуренты" на днях такое нажелали белорусам, что там еще лет 30 ни какой оппозиции власти не видать

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет