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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин посчитал Зеленского нелегитимным для переговоров

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

Президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, но этого не было сделано из-за военного положения. Вопрос о продлении полномочий планировалось вынести на рассмотрение Конституционного суда, но и от этого также оказались.

«Когда нынешний глава режима, так сегодня его только можно называть, подписывал этот указ (о запрете переговоров с РФ), он был легитимным президентом, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный», — заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину.

С точки зрения Путина, в настоящее время легитимным главой государства следует считать председателя Верховной рады Руслана Стефанчука.

По словам президента России, юридически выход из положения есть: указ может отменить председатель Верховной рады. Но желания закрыть этот вопрос со стороны Киева Москва пока не видит. Без отмены указа Зеленского о запрете переговоров они будут нелегитимными, подчеркнул Путин.

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