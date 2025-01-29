Первый кроссовер АвтоВАЗа показали Путину

Новый кроссовер АвтоВАЗа с рабочим названием B+ Cross продемонстрировали президенту России Владимиру Путину во время его визита на завод. Это первое представление модели.

«Это творение наших молодых дизайнеров. <…> Вы видите, он достаточно стильный современный», — описал модель вице-президент АвтоВАЗа Евгений Шмелев на видео, опубликованном пресс-службой Кремля.

Кроссовер отличается фирменным х-образный стилем с острыми гранями, необычным дизайном колесных дисков, задним «монофонарь» и объединенными в единый блок фонарями.

Официальная премьера автомобиля состоится этим летом в рамках Петербургского международного экономического форума.