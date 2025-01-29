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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Первый кроссовер АвтоВАЗа показали Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Кроссовер B+ Cross
Фото: © пресс-служба президента РФ

Новый кроссовер АвтоВАЗа с рабочим названием B+ Cross продемонстрировали президенту России Владимиру Путину во время его визита на завод. Это первое представление модели.

«Это творение наших молодых дизайнеров. <…> Вы видите, он достаточно стильный современный», — описал модель вице-президент АвтоВАЗа Евгений Шмелев на видео, опубликованном пресс-службой Кремля.

Кроссовер отличается фирменным х-образный стилем с острыми гранями, необычным дизайном колесных дисков, задним «монофонарь» и объединенными в единый блок фонарями.

Официальная премьера автомобиля состоится этим летом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

GammiPluh

Его "конкуренты" на днях такое нажелали белорусам, что там еще лет 30 ни какой оппозиции власти не видать

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет