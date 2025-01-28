Российский электромобиль «Атом» показали на фото

Компания «Кама» представила снимки предсерийного прототипа электромобиля «Атом», они появились в телеграм-канале проекта.

«Это полноценные автомобили с работающим функционалом. Их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии», — говорится в сообщении.

Образцы собраны вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для физических испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования.

В настоящее время предсерийные прототипы проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях. Отмечается, что от начала создания проектной документации до сварки первого кузова прошло два года.

Российский электромобиль планируют запустить в серийное производство в середине 2025 года. Машины будут собирать на заводе «Москвич».