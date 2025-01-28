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Китай и Индия приостановили закупку российской нефти

Источник:
Reuters
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Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте. Главная причина — рост затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

Премия российской сырой нефти ESPO выросла на 3–5 долларов за баррель по сравнению с маркой ICE Brent, в то время как ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай увеличились на несколько миллионов долларов.

США 10 января ввели самые значительные санкции против энергетического сектора России. Под ограничения в том числе попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние компании, а также свыше 180 судов для перевозки топлива.

Ряд китайских и индийских импортеров отказались принимать танкеры, попавшие под санкции, нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии были вынуждены переориентироваться на поставки с Ближнего Востока.

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Экономика #Недра и ТЭК
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