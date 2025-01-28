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РЖД отказались от роботов-носильщиков на вокзалах

Источник:
Sibnet.ru
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РЖД отказались от планов по внедрению роботов-носильщиков на вокзалах, сообщила пресс-служба компании. Эксперты посчитали такую инновацию преждевременной.

Компания объявила о планах предоставлять пассажирам на вокзалах услуги роботов-носильщиков еще в 2023 году. На стартовом этапе РЖД собирались приобрести 50 роботов у сторонних подрядчиков, пишет РИА Новости.

Согласно техническим требованиям, робот-носильщик должен был быть изготовлен из материалов, стойких к воздействию внешней среды, иметь полную автономность в части подзарядки и возврата на точку базирования устройства.

Автоматический носильщик должен был уметь переносить различные грузы весом до 30 килограммов. Тестирование роботов-носильщиков предполагалось проводить на вокзалах Москвы.

Однако во время сбора предложений по роботам-носильщикам было подано шесть заявок. Ни одна из них не удовлетворила РЖД. В итоге компания отказалась от идеи внедрения подобных устройств. При этом к ней могут вернуться в будущем.

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