Январское обновление сломало Windows 11

Январское обновление Windows 11 под номером KB5050009 приводит к многочисленным проблемам, пожаловались пользователи. Соответствующие сообщения появились на Reddit.

После установки KB5050009 у многих перестали работать наушники с подключением по Bluetooth, из-за постоянной буферизации или ошибок рендеринга прослушивание стало невозможно, пишет портал Windowslatest.

Пользователи столкнулись с «исчезновением» веб-камеры — операционная система стала выдавать ошибку «Камера не обнаружена». Переключение приложений по Alt+Tab начало вызывать зависание ОС, аналогичная проблема наблюдается с Ctrl+Alt+Del.

Некоторые пользователи столкнулись с бесконечной перезагрузкой, другие получают код ошибки 0x80070005. После установки обновления некоторые пользователи отмечают неправильную работу Smart App Control.

Большинство проблем удается решить только при помощи удаления обновления KB5050009, однако в ряде случаев для этого пришлось переустанавливать Windows 11. Пользователям порекомендовали приостановить обновления ОС и ждать исправления проблем.