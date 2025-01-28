Разработаны минимальные требования к отделке квартир

Минстрой России подготовил минимальные требования к отделке квартир в новостройках, они вступят в силу с 1 марта 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальные требования разделены на три блока — стены, полы и потолок. В каждом из них есть подразделы, которые подробно устанавливают минимальные требования к ремонту от застройщика.

В частности, отштукатуренная стена не должна отклоняться от вертикали более чем на 8 миллиметров при высоте до 3 метров. На оштукатуренной поверхности в 4 квадратных метра может быть не больше трех неровностей глубиной до 5 миллиметров.

При малярных работах допускаются полосы, пятна, подтеки, брызги, следы от кисти или валика, если их не различить на общем фоне с расстояния от 2 метров. При укладке плитки допускаются неровности до 5 миллиметров.

При поклейке обоев не допускаются воздушные пузыри, пятна и другие загрязнения, а также отслоения, видные при осмотре с расстояния от 2 метров. Допускается расхождение стыков полотен обоев при их неразличимости при визуальном осмотре с аналогичного расстояния.

При укладке паркета допускаются зазоры до 0,5 миллиметра, при укладке ламината — до 0,2 миллиметра. при установке натяжных потолков допускается провисание полотна на всю длину диагонали помещения не более 10 миллиметров на 1 метр.