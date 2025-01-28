НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Разработаны минимальные требования к отделке квартир

Источник:
Sibnet.ru
388 0

Минстрой России подготовил минимальные требования к отделке квартир в новостройках, они вступят в силу с 1 марта 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальные требования разделены на три блока — стены, полы и потолок. В каждом из них есть подразделы, которые подробно устанавливают минимальные требования к ремонту от застройщика.

В частности, отштукатуренная стена не должна отклоняться от вертикали более чем на 8 миллиметров при высоте до 3 метров. На оштукатуренной поверхности в 4 квадратных метра может быть не больше трех неровностей глубиной до 5 миллиметров.

При малярных работах допускаются полосы, пятна, подтеки, брызги, следы от кисти или валика, если их не различить на общем фоне с расстояния от 2 метров. При укладке плитки допускаются неровности до 5 миллиметров.

При поклейке обоев не допускаются воздушные пузыри, пятна и другие загрязнения, а также отслоения, видные при осмотре с расстояния от 2 метров. Допускается расхождение стыков полотен обоев при их неразличимости при визуальном осмотре с аналогичного расстояния.

При укладке паркета допускаются зазоры до 0,5 миллиметра, при укладке ламината — до 0,2 миллиметра. при установке натяжных потолков допускается провисание полотна на всю длину диагонали помещения не более 10 миллиметров на 1 метр.

Еще по теме
Российским банкам пригрозили ипотечной «тикающей бомбой»
Заработали новые правила получения ипотеки
Что будет с ипотекой в 2025 году
Депутат рассказал о росте тарифов ЖКХ в 2025 году
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Датский пилот истребителя F‑16 «долетался» на Украине
Украина изменит закон о мобилизационном возрасте
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
Физик нашел решение главного парадокса путешествий во времени
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

GammiPluh

Его "конкуренты" на днях такое нажелали белорусам, что там еще лет 30 ни какой оппозиции власти не видать

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

pepelmetal

Как какой-то высокопоставленный америкашка признался "Да мы сфальсифицировали выборы в Молдове, и если...

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет