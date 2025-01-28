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Евросоюз запретит экспорт игровых консолей в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз намерен включить в следующий пакет санкций против России игровые консоли, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, приставки для видеоигр якобы используются российскими войсками для управления беспилотниками. Запрет на поставки планируют ввести 22 февраля в рамках 16-го пакета санкций против России, пишет Financial Times.

При этом европейские компании не производят игровые приставки. Microsoft, Sony и Nintendo, которые являются производителями самых популярных консолей в мире, прекратили поставки в Россию еще в марте 2022 года.

Отмечается, что новый запрет ЕС будет направлен против европейских торговцев приставками, которые отправляют консоли в Россию по параллельному импорту.

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Экономика #Торговля #Консоли
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