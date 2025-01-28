Кремль прокомментировал информацию о попытках убить Путина

Российские спецслужбы делают все для безопасности президента России Владимира Путина, так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление журналиста Такера Карлсона, о том, что США планировали покушение на российского лидера.

Журналист задал Пескову вопрос, поступала ли в Кремль какая-либо информация об этом и принимались ли дополнительные меры безопасности,

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — сказал представитель Кремля.

Ранее Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что администрация президента США Джо Байдена стремилась убить российского лидера Владимира Путина.