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Кремль прокомментировал информацию о попытках убить Путина

Источник:
ТАСС
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Российские спецслужбы делают все для безопасности президента России Владимира Путина, так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление журналиста Такера Карлсона, о том, что США планировали покушение на российского лидера.

Журналист задал Пескову вопрос, поступала ли в Кремль какая-либо информация об этом и принимались ли дополнительные меры безопасности, 

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — сказал представитель Кремля.

Ранее Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что администрация президента США Джо Байдена стремилась убить российского лидера Владимира Путина.

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Политика #Мир
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