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Определен срок запуска российской орбитальной станции

Источник:
ТАСС
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Запуск первого модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС) намечен на декабрь 2027 года, заявил генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев.

«Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года», — приводит ТАСС слова Соловьева, сказанные на пленарном заседании XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева («Королевские чтения»).

Первым запущен будет научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули — вместе с НЭМ они составят ядро станции.

Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027-го по 2033 год. Запланированная стоимость проекта — 608,9 миллиарда рублей.

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