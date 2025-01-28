Определен срок запуска российской орбитальной станции

Запуск первого модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС) намечен на декабрь 2027 года, заявил генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев.

«Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года», — приводит ТАСС слова Соловьева, сказанные на пленарном заседании XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева («Королевские чтения»).

Первым запущен будет научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули — вместе с НЭМ они составят ядро станции.

Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027-го по 2033 год. Запланированная стоимость проекта — 608,9 миллиарда рублей.