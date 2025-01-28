Госдума защит россиян от невыгодных договоров и лишних трат

Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях — угроз и шантажа», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, это происходит при покупке авиа- и железнодорожных билетов онлайн. Часто пользователи не замечают подключение дополнительных платных услуг. Речь идет о СМС-оповещениях, страховании и других.

Еще одним способом навязывания является замена положенных по полису ОМС услуг на платные. «43% опрошенных граждан подтвердили, что оказывались в подобной ситуации», — спикер.

Законопроект предусматривает, что оказывание дополнительных услуг, работ и товаров за отдельную плату должно осуществляться только с согласия потребителя.

Также предлагается предоставить право гражданам отказаться от оплаты навязанных товаров, рабoт и услуг, а если списание денежных средств произошло — потребовать их возврата.