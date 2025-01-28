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Карлсон обвинил Байдена в попытке убить Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена предпринимала попытки убить российского лидера Владимира Путина

«Администрация Байдена пыталась убить Путина. Это просто безумие», — сказал Карлсон в интервью с журналистом Мэттом Таибби. При этом подробностей он не привел.

По словам Карлсона, одним из активных сторонников такого подхода был госсекретарь Энтони Блинкен. «Он продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например», — отметил журналист.

По его словам, Блинкен в последние два месяца пребывания на посту госсекретаря «делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией». «Не знаю, как это сошло ему с рук», — добавил Карлсон.

Глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказал о нескольких попытках покушений на Путина, которые были предприняты украинскими спецслужбами. Все они провалились.

О покушении на Путина в ноябре 2023 года рассказывал также президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос журналиста The Sun о возможном использовании Украины «шанса убить» российского президента, он ответил, что Киев имеет право на любые меры.

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