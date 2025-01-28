Депутат рассказал, как забрать все пенсионные накопления разом

Люди в 2025 году могут забрать всю сумму пенсионных накопления, если она не превышают определенный размер, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Все пенсионные накопления разом можно забрать, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей. Если сумма накоплений выше, то в таком случае назначаются ежемесячные выплаты, приводит РИА Новости слова Гаврилова.

Размер таких выплат будет рассчитываться индивидуально, основываясь на сумме накоплений и установленном периоде выплат. В текущем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года, уточнил депутат.

Для предотвращения ошибок в начислении стоит уточнить в Соцфонде правильность учета трудового стажа, так как ошибки зачастую возникают из-за неправильного учета работодателями страховых взносов или недостающих данных о стаже, посоветовал Гаврилов.