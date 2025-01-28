НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Депутат рассказал, как забрать все пенсионные накопления разом

Источник:
РИА Новости
370 0

Люди в 2025 году могут забрать всю сумму пенсионных накопления, если она не превышают определенный размер, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Все пенсионные накопления разом можно забрать, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей. Если сумма накоплений выше, то в таком случае назначаются ежемесячные выплаты, приводит РИА Новости слова Гаврилова.

Размер таких выплат будет рассчитываться индивидуально, основываясь на сумме накоплений и установленном периоде выплат. В текущем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года, уточнил депутат.

Для предотвращения ошибок в начислении стоит уточнить в Соцфонде правильность учета трудового стажа, так как ошибки зачастую возникают из-за неправильного учета работодателями страховых взносов или недостающих данных о стаже, посоветовал Гаврилов. 


Еще по теме
Госдума защит россиян от невыгодных договоров и лишних трат
Мишустин поручил проиндексировать соцвыплаты с февраля на 9,5%
Детские пособия исключат из доходов семьи
Рок-группа Queen вошла в список главных налогоплательщиков Британии
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Датский пилот истребителя F‑16 «долетался» на Украине
Путина экстренно вызвали к телефону во время совещания
Украина изменит закон о мобилизационном возрасте
Космический интернет: зачем Россия запускает систему «Рассвет»
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

GammiPluh

Его "конкуренты" на днях такое нажелали белорусам, что там еще лет 30 ни какой оппозиции власти не видать

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

pepelmetal

Как какой-то высокопоставленный америкашка признался "Да мы сфальсифицировали выборы в Молдове, и если...

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет