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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Южная Корея приняла предупреждения о поставках оружия Украине

Источник:
«Известия»
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Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям России в отношении военных поставок Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — сказал Зиновьев в интервью «Известиям».

По его словам, большое число граждан Южной Кореи отрицательно относится к поставкам подобного рода Украине.

Посол также подчеркнул, что в правительственных кругах страны сейчас больше озабочены внутренними проблемами и налаживанием отношений с администрацией Дональда Трампа.

Южная Корея задумалась о передаче вооружений Украине в конце октября 2024 года на фоне сообщений о переброске военных КНДР для участия в боевых действиях на стороне России.

МИД РФ предупредил, что в случае передачи Сеулом вооружений Украине отношения с Южной Кореей «окончательно разрушатся».


Тема: Военная операция на Украине
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