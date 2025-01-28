Южная Корея приняла предупреждения о поставках оружия Украине

Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям России в отношении военных поставок Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — сказал Зиновьев в интервью «Известиям».

По его словам, большое число граждан Южной Кореи отрицательно относится к поставкам подобного рода Украине.

Посол также подчеркнул, что в правительственных кругах страны сейчас больше озабочены внутренними проблемами и налаживанием отношений с администрацией Дональда Трампа.

Южная Корея задумалась о передаче вооружений Украине в конце октября 2024 года на фоне сообщений о переброске военных КНДР для участия в боевых действиях на стороне России.

МИД РФ предупредил, что в случае передачи Сеулом вооружений Украине отношения с Южной Кореей «окончательно разрушатся».