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Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Источник:
BBC
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Взрыв на газопроводе «Северный поток»
Взрыв на газопроводе «Северный поток»
Фото: © Danish Defence

Запад должен демонтировать российские трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», поскольку они представляют угрозу стран Восточной Европы, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Я считаю, что трубопроводы "Северный поток" следует демонтировать. Эти трубопроводы создают серьезную угрозу для Украины, для Польши и Словакии, а также для других стран Центральной Европы», — сказал Дуда в интервью BBC.

По его словам, речь идет не только об угрозе «энергетического доминирования России над Европой», но и о якобы существующей «военной угрозе».

Дуда выразил надежду на то, что другие европейские лидеры «выучат урок» и примут решение «никогда не восстанавливать транзит газа» из России.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

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