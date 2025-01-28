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Трамп развернет над США «Железный купол»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», сообщила пресс-служба Белого дома.

О создании этой системы Трамп заявил во время инаугурации, прошедшей 20 января. «Я отдам приказ нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью производиться в США», — сказал он.

По словам Трампа, все комплектующие системы противоракетной обороны «Железный купол» будут производиться в Соединенных Штатах.

Создается она по примеру одноименной израильской системы ПРО, разработанной компаний Rafael.

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Оборона #Оружие
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