Трамп развернет над США «Железный купол»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», сообщила пресс-служба Белого дома.

О создании этой системы Трамп заявил во время инаугурации, прошедшей 20 января. «Я отдам приказ нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью производиться в США», — сказал он.

По словам Трампа, все комплектующие системы противоракетной обороны «Железный купол» будут производиться в Соединенных Штатах.

Создается она по примеру одноименной израильской системы ПРО, разработанной компаний Rafael.