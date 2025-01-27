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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Применение электронных повесток расширят

Источник:
Sibnet.ru
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Применение электронных повесток расширят во время весеннего военного призыва в 2025 году, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено», — цитирует парламентария «Интерфакс».

Закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках был принят в апреле 2023 года. Он заработал в тестовом режиме осенью 2024 года. Планировалось, что полноценно реестр заработает не раньше 2025 года.

В рамках осеннего призыва 2024 года электронные повестки рассылали призывникам из трех регионов: Рязанской и Сахалинской области, а также Республике Марий Эл. В этих же регионах проводили тестирование единого реестра военнообязанных.

Доступ к реестру с электронными повестками россияне могут получить через личный кабинет в самом реестре, через «Госуслуги» или МФЦ. Повестки будут отправлять в письменной форме и дублировать в электронной. Их также будут рассылать через портал «Госуслуги».

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