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YouTube начал показывать рекламные ролики длиной в несколько часов

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube стал показывать пользователям блокировщиков рекламы чрезвычайно продолжительные рекламные ролики. Массовые жалобы на такое поведение платформы появились на Reddit.

Например, чтобы просмотреть 49-минутное видео YouTube предложил одному пользователю рекламу продолжительностью 52 минуты. Другой пожаловался на рекламу продолжительностью в несколько часов, при этом ее нельзя было отключить, пишет портал Android Authority.

«Мы запустили глобальную кампанию, чтобы убедить зрителей со включенными блокировщиками рекламы разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium, чтобы смотреть без рекламы», — цитирует ресурс представителя Google.

Он уточнил, что реклама — жизненно важное средство для авторов платформы, помогающее им вести и развивать бизнес, поэтому применение блокировщиков рекламы нарушает «Условия обслуживания» YouTube.

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