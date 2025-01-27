Найдено древнейшее дерево Европы

Российские ученые обнаружили самое древнее дерево Европы — им оказался можжевельник обыкновенный. Анализ показал, что найденному на севере Финляндии кусту 1647 лет, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

В ходе исследования дендрологи определили возраст почти 2 тысяч кустов можжевельника от Гренландии до Урала — как живых, так и усохших. Дерево-долгожитель росло с 260 по 1906 год, что является рекордом для территории Европы.

Ранее самым старым деревом в регионе считалась сосна Гельдрейха с юга Италии, обнаруженная в 2018 году. Ее возраст оценили в 1230 лет — по годовым кольцам и с помощью радиоуглеродного анализа.

В ходе экспедиции на севере Финляндии ученые нашли еще четыре куста можжевельника, как живых, так и засохших, имеющих возраст более 1 тысячи лет. Еще два живых растения старше 1 тысячи лет нашли в Швеции.

В России самые древние можжевельники растут на Полярном Урале — в 1999 году ученым удалось найти живой куст возрастом 840 лет. Кроме этого, в Якутии находили живой экземпляр лиственницы Каяндера, которому исполнилось 945 лет.

Изучение таких древних деревьев имеет особую ценность для ученых, поскольку позволяет заглянуть в далекое прошлое. Например, годичные кольца дают информацию о температурном режиме, а также об экстремальных климатических событиях.