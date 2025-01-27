НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найдено древнейшее дерево Европы

Источник:
Sibnet.ru
259 0

Российские ученые обнаружили самое древнее дерево Европы — им оказался можжевельник обыкновенный. Анализ показал, что найденному на севере Финляндии кусту 1647 лет, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

В ходе исследования дендрологи определили возраст почти 2 тысяч кустов можжевельника от Гренландии до Урала — как живых, так и усохших. Дерево-долгожитель росло с 260 по 1906 год, что является рекордом для территории Европы.

Ранее самым старым деревом в регионе считалась сосна Гельдрейха с юга Италии, обнаруженная в 2018 году. Ее возраст оценили в 1230 лет — по годовым кольцам и с помощью радиоуглеродного анализа.

В ходе экспедиции на севере Финляндии ученые нашли еще четыре куста можжевельника, как живых, так и засохших, имеющих возраст более 1 тысячи лет. Еще два живых растения старше 1 тысячи лет нашли в Швеции.

В России самые древние можжевельники растут на Полярном Урале — в 1999 году ученым удалось найти живой куст возрастом 840 лет. Кроме этого, в Якутии находили живой экземпляр лиственницы Каяндера, которому исполнилось 945 лет.

Изучение таких древних деревьев имеет особую ценность для ученых, поскольку позволяет заглянуть в далекое прошлое. Например, годичные кольца дают информацию о температурном режиме, а также об экстремальных климатических событиях.

Еще по теме
Физик нашел решение главного парадокса путешествий во времени
Как кошки видят окружающий мир. ФОТО
Найдено место происхождения динозавров
Мозговые имплантаты улучшат настроение людей ультразвуком
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Датский пилот истребителя F‑16 «долетался» на Украине
Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года
Путина экстренно вызвали к телефону во время совещания
Мизулину возмутили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
33
Лукашенко победил на выборах президента с 86,82% голосов
27
Украина изменит закон о мобилизационном возрасте
20
Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года
15
Путин назвал ключевой вызов для России
14
Путина экстренно вызвали к телефону во время совещания