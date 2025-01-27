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Дайвер сделал фото «самого милого» морского существа

Источник:
Sibnet.ru
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Японский дайвер Юсукэ Фуками из города Канагава сфотографировал редкого морского слизняка Costasiella kuroshimae и опубликовал снимок в своих соцсетях. Пользователи назвали его «самым милым» морским существом.

Снимок был сделал во время погружения дайвера на Бали. Costasiella kuroshimae был впервые обнаружен учеными всего 30 лет назад. Умилительное существо также называют «листовой овцой» или «морской овечкой».

Моллюск Costasiella kuroshimae
Моллюск Costasiella kuroshimae
Фото: © Yusuke Fukami

«Встреча с этим существом была целью нашего визита, и когда мы наконец нашли его, я был очень рад, что достиг своей цели», — цитирует Юсукэ издание Good News Network.

Брюхоногий моллюск достигает длины всего около 10 миллиметров и обладает двумя темными глазами и ринофорами, которые напоминают овечьи уши. Слизни Costasiella kuroshimae питаются исключительно водорослями Avrainvillea mazei.

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