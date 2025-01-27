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Калифорния приступила к сбору подписей за независимость от США

Источник:
Sibnet.ru
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Государственный секретарь Калифорнии Ширли Вебер одобрила петицию о выходе штата Калифорния из состава США. Документ был подготовлен активистами движения за независимость Калифорнии Calexit.

Для включения петиции в избирательный бюллетень необходимо собрать 546 651 подпись до 22 июля 2025 года, пишет Newsweek. Только после этого станет возможна организация голосования на территории штата.

Вопрос, предложенный авторами инициативы Calexit, звучит следующим образом: «Должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?».

Если не менее 50% зарегистрированных избирателей Калифорнии проголосуют, и не менее 55% голосов будет «за», то это будет означать «выражение воли народа Калифорнии» стать независимым штатом.

Однако результаты голосования не будут иметь юридической силы и не станут обязательными к исполнению федеральным правительством, так как американское законодательство не предусматривает механизма отделения штата.

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