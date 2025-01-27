«Калашников» разработал новые модификации автомата АК-12

«Калашников» разработал новые модели автомата AK-12 — АК-12К и АК-12СК, сообщила пресс-служба концерна. Они представляют собой укороченную и малогабаритную версию соответственно.

Разработчикам удалось улучшить технические характеристики автоматов по сравнению с «родительской» модификацией. Кроме этого, модели стали более эргономичными и отвечают всем требованиям современного боя, отмечается в сообщении.

АК-12СК Фото: © пресс-служба концерна «Калашников»

Автоматы рассчитаны на патроны 5,45х39 мм. При стрельбе можно использовать обычные пули 7Н6, 7Н10 с повышенной пробиваемостью, а также трассирующие варианты 7Т3 и 7Т3М. Магазины вмещают 30 патронов. В комплекте идет прибор малошумной стрельбы.

АК-12К и АК-12СК продемонстрируют на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025. Она состоится с 17 по 21 февраля в городе Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.