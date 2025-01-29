Детектив «Подслушано в Рыбинске» выйдет в онлайн-кинотеатрах

Премьера детективного, мистического сериала «Подслушано в Рыбинске» состоится в четверг, 30 января в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START.

Сериал расскажет о журналисте Юре (Тимофей Трибунцев). Когда-то он любил свою профессию и был востребован. Но в конце концов устал от однообразной рутины, начал злоупотреблять алкоголем и испортил отношения с женой и дочерью. В этот не самый лучший момент своей жизни Юра получил от судьбы шанс – журналист стал обладателем необычного дара предвидения преступлений.

Решив проверить правдивость своих видений, герой обнаружил труп молодой начинающей актрисы местного театра, но стал главным подозреваемым в убийстве. Теперь Юре предстоит доказать свою невиновность и найти настоящего убийцу. Главную помощь в этом непростом деле ему окажет горячей поклонник актрисы – молодой парень Ширмик (Рузиль Минекаев).

Кроме Трибунцева и Минекаева, в сериале снялись Антон Васильев, Юлия Хлынина, Михаил Кремер, Варвара Володина.