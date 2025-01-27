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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Vesta получила новую коробку передач

Источник:
Sibnet.ru
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Первые серийные автомобили Lada Vesta с новой трансмиссией 27 января сошли с конвейера, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Впервые Lada Vesta получила 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Новая 6-ступенчатая «механика» производится «дружественным» поставщиком и рассчитана на передачу крутящего момента до 220 ньютон-метров, отмечается в сообщении. Ее устанавливают в пару к двигателю 1,8 EVO.

Подобная коробка передач появилась на серийных автомобилях АвтоВАЗ впервые. До этого в машину отечественного производителя устанавливали только 5-ступенчатую механическую коробку передач, а также вариатор.

Для оптимизации хода рычага коробки передач и усилий включения передач был доработан тросовый привод переключения. Также новая трансмиссия была адаптирована к работе на российском трансмиссионном масле Rosneft.

Новую коробку переключения передач будут устанавливать на все типы кузова модели Lada Vesta, в перспективе возможна установка 6-ступенчатой «механики» на другие автомобили Lada, уточнил завод.

Срок начала продаж Lada Vesta с новой трансмиссией, а также цены и комплектации на такие автомобили АвтоВАЗ сообщит позднее.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Авторынок
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