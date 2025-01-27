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Британия заявила о готовности задерживать российские суда

Источник:
Express
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Министерство обороны Великобритании заявило о готовности задерживать «подозрительные российские суда» у побережья страны, пишет газета Express со ссылкой на источники в британских военных кругах.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что у территориальных вод обнаружен королевства российский «разведывательный» корабль «Янтарь». За ним установили наблюдение фрегат Somerset и патрульный корабль Tyne Королевского военно-морского флота.

По словам Хила, Россия якобы использует «Янтарь» для «сбора разведданных и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании».

Источники рассказали газете, что британские военные готовы к жестким действиям вплоть до высадки десанта на российские суда и их последующего задержания. Поводом к активным действиям могут стать подозрительные действия, например, угроза повреждения подводные трубопроводы и кабели.

Для этого потребуется политическое решение на самом высоком уровне, отмечают источники. 

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