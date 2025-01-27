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Мишустин поручил проиндексировать соцвыплаты с февраля на 9,5%

Источник:
ТАСС
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Правительство России приняло постановление об индексации более четырех десятков социальных выплат с февраля на 9,5%, заявил Мишустин на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Вопрос доиндексации социальных пенсий Мишустин поручил держать на контроле вице-премьера Татьяну Голикову, а военных пенсий - первого зампреда правительства Дениса Мантурова.

Фактическая инфляция в России в 2024 году, по данным Росстата, составила 9,52%.

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Экономика #Деньги
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