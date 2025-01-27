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Винер заявила, что лидеру сборной удалили здоровый мениск

Источник:
Sibnet.ru
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Гимнастка Лала Крамаренко
Фото: © @lalakramarenko2004

Врачи по ошибке удалили здоровый мениск чемпионке России по художественной гимнастике Лале Крамаренко, сообщила главный тренер сборной Ирина Винер в интервью Надежде Стрелец.

«Там есть два рога. Один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, который ей делал (операцию), удалил здоровый рог», — сказала Винер.

Тренер не стала называть фамилии врачей, но отметила, что таких «лишала бы диплома». По ее словам, Крамаренко месяц пробыла в Израиле, «сделала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанное не восстановишь».

На вопрос о шансах спортсменки на Игры-2028 Винер ответила, что их «очень сложно» оценивать с такой травмой.

По мнению Винер, Крамаренко сейчас — самая сильная гимнастка страны, и она такая же артистичная, как Алина Кабаева.

Крамаренко 20 лет, она трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр БРИКС в личном многоборье.

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