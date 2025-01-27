Российские бойцы захватили бункер для генералов в Часовом Яре

Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады Вооруженных сил России захватили в Часовом Яре сеть мощных укреплений ВСУ, в том числе которых бункер, предназначавшийся для генералов НАТО.

«Очень большие бункера на 30-40 человек. Под землей, бетонные. Мы за неделю этот лагерь зачистили. Там было уничтожено около 40 человека противника. Сегодня до конца зачистили. Троих взяли в плен», — рассказал военкору Дмитрию Кулько командир 2-й мотострелкового батальона спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев.

Укрепрайон располагался на лесной базы отдыха «Часовоярец». До СВО в бункере находился штаб украинских сил в Донбассе. В 2023 году после освобождения Артемовска в подземном укрытии разместились офицеры НАТО и ВСУ..

В марте 2024 года бункер поразил ракетный комплекс «Искандер». Предполагается, что среди погибших от удара был польский бригадный генерал Адам Марчак.

Затем в подземной крепости засели боевики 24-й Львовской бригады ВСУ. Все они нашли свою смерть в боях за Часов Яр, поскольку командование не позволило им отойти, отметил Кулько.