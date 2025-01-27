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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ узнали о плане Трампа завершить конфликт на Украине за 100 дней

Источник:
«Страна.ua»
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Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Европейские дипломаты и Киев получили «план-график» завершения военного конфликта России и Украины за 100 дней, который составила команда президента США Дональда Трампа

В конце января — начале февраля Трамп намерен обсудить его по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, а затем — с властями Украины, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

Если удастся найти «точки соприкосновения» трое лидеров встретятся для утверждения основных параметров плана. Это будет либо трехсторонняя встреча, либо две двусторонние.

Перемирие по всей линии фронта предложат объявить с 20 апреля, на Пасху, тогда же украинские подразделения выведут из Курской области. В конце месяца начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Москвой и Киевом, рассказали источники.

«Страна» приводит параметры мирного соглашения:

  • Украина не станет членом НАТО, но до 2030 года войдет в Евросоюз;
  • численность украинской армии не будет сокращена (Зеленский оценивал ее в 800 тыс. солдат и офицеров), а США продолжат модернизацию ВСУ;
  • Украина откажется от попыток вернуть утраченные территории, но не признает суверенитет России над ними;
  • часть санкций против Москвы отменят после заключения соглашения, остальные — в течение трех лет в зависимости от соблюдения Россией его параметров;
  • на Украине на государственном уровне прекратят «все действия» против УПЦ и русского языка.

Декларацию международной конференции должны принять до 9 мая, В конце лета На Украине пройдут президентские выборы.

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