Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл президентские выборы с результатом 86,82%, сообщил Центризбирком республики.

«Предварительная информация о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в президенты Республики Беларусь: Гайдукевич Олег Сергеевич — 2,02 %, Канопацкая Анна Анатольевна — 1,86 %, Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82 %, Сыранков Сергей Александрович — 3,21 %, Хижняк Александр Николаевич — 1,74 %, против всех — 3,60 %,», — приводит «Интерфакс» сообщение ЦИК.

Итоговая явка на прошедших президентских выборах составила, по данным ЦИК, 85,7%. Выборы считаются состоявшимися при участии в них более половины зарегистрированных избирателей.

За пост президента боролись пять человек. Кроме занимающего высший государственный пост с 1994 года Лукашенко это Олег Гайдукевич (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александр Хижняк (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Анна Канопацкая (экс-депутат парламента, кандидат в президенты на выборах 2020 года), Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии).

Окончательные итоги выборов будут подведены ЦИК в течение 10 дней.