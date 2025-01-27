Турецкий ремейк «Холопа» стал лидером проката в кино

Фильм «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином, известным по роли Серкана Болата из сериала «Постучись в мою дверь» стал лидеров в прокате.

Ремейк на российского холопа почти в точности повторяет сюжет оригинала. Мете — избалованный стамбульский мажор. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Только вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

Фильм собрал в прокате 108,4 миллиона рублей. Совсем немного уступила турецкому «Мажору» российская комедия «Василий» с Александром Петровым, который сыграл близнецов — 103, 2 миллиона.

В топ-5 лидеров проката также остались фильмы-сказки, которые продолжают набирать солидную кассу. Это «Финист. Первый богатырь» (91,3 миллиона) и «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (82,3 миллиона).