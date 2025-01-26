Объявлен тайный участник в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Фото: © кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Торнике Квитатиани отправился в Москву, чтобы уговорить одну
из участниц предыдущего сезона «Выжить в Дубае» пополнить команду звезд «Игры сезонов».
Седьмой участницей команды звезд стала Анна Седокова. Она
должна была поехать на съемки со всеми, но передумала в последний момент.
Седокова призналась, что для нее предыдущий сезон стал
слишком травматичным. Тогда она ушла сразу же после первого испытания, а также
сильно поссорилась с Надеждой Сысоевой.
Обе участницы в «Игре сезонов» решили не вспоминать прошлых
обид во благо команды.