Объявлен тайный участник в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Торнике Квитатиани отправился в Москву, чтобы уговорить одну из участниц предыдущего сезона «Выжить в Дубае» пополнить команду звезд «Игры сезонов».

Седьмой участницей команды звезд стала Анна Седокова. Она должна была поехать на съемки со всеми, но передумала в последний момент.

Седокова призналась, что для нее предыдущий сезон стал слишком травматичным. Тогда она ушла сразу же после первого испытания, а также сильно поссорилась с Надеждой Сысоевой.

Обе участницы в «Игре сезонов» решили не вспоминать прошлых обид во благо команды.