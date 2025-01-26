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Объявлен тайный участник в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Торнике Квитатиани отправился в Москву, чтобы уговорить одну из участниц предыдущего сезона «Выжить в Дубае» пополнить команду звезд «Игры сезонов».

Седьмой участницей команды звезд стала Анна Седокова. Она должна была поехать на съемки со всеми, но передумала в последний момент.

Седокова призналась, что для нее предыдущий сезон стал слишком травматичным. Тогда она ушла сразу же после первого испытания, а также сильно поссорилась с Надеждой Сысоевой.

Обе участницы в «Игре сезонов» решили не вспоминать прошлых обид во благо команды.

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