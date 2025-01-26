Вышли все эпизоды сериала «Красная поляна»

Сериал «Красная поляна» полностью доступен для просмотра на «Кинопоиске», всего проект состоит из 10 эпизодов.

По сюжету, авантюристка и мошенница Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, потому что в столице обманула очень состоятельных людей. В курортном городке она снова обманным путем добывает деньги, но ее ловят.

Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку.

Ввязавшись в новую авантюру, героиня должна сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у нее никогда не было.

Первые шесть эпизодов вышли в начале января, финальные четыре эпизода стали доступны для просмотра с 25 января.