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Что делать, если в горле застряла кость от рыбы

Источник:
Sibnet.ru
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Скорая помощь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Застрявшая кость от рыбы в горле может привести к серьезным последствия, предупредила врач-оториноларинголог Анастасия Молева, поэтому в сложных случая лучше обратиться за медицинской помощью.

«Как правило, у речной рыбы косточки мелкие, и очень сложно в процессе приготовления и во время еды их все убрать. В результате какая-нибудь да застрянет в горле. Ощущения бывают весьма неприятные — боль и покалывание. В серьезных случаях может появиться отек в горле, затрудненное дыхание, кашель, кровь в слюне», — сказал врач.

Часто люди пытаются извлечь кости при помощи подручных средств, например хлебных корок. Если повезет, корочка увлечет с собой кость, но, как правило, происходит то, что она ее обламывает, и часть косточки остается в слизистой. Не говоря о том, что жесткая корка еще сильнее травмирует слизистую, отметила Молева.

Обломок может сам рассосаться без возникновения воспалительной реакции, но также в этой зоне существует риск развития абсцесса, который приводит к повышению температуры и проблемам с глотанием. Если вовремя не получить медицинскую помощь и хирургическое вмешательство, то могут начаться серьезные осложнения — медиастинит и флегмона шеи.

Если кость застряла в горле нужно:

  • расслабиться и попробовать сделать легкие покашливания;
  • съесть теплую, мягкую, обволакивающую пищу, например банан, овсяную или манную кашу с растительным маслом;
  • прополоскать рот легким антисептиком.

Если ничего не помогает, следует вызвать скорую помощь, чтобы отвезли в больницу, к профильному специалиста, либо самостоятельно отправиться на прием к лор-врачу.

Если кость или другое инородное тело попало в глотку ребенка, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Не пытайтесь извлечь предмет самостоятельно.

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