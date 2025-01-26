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ГОСТы на роллы и суши появятся в России

Источник:
«Известия»
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Введение ГОСТов на роллы и суши позволит качество и безопасность этой продукции, считает глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.

В последние годы суши и роллы стали неотъемлемой частью российского рынка общественного питания. «Они пользуются большой популярностью среди граждан, что подтверждается значительным количеством предприятий, специализирующихся на японской кухне», — приводят «Известия» слова депутата.

Диденко отметил, что вместе с ростом спроса участились случаи обращений граждан, связанных с нарушением качества и безопасности такой продукции. Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают факты массовых отравлений, причиной которых становится несоблюдение санитарных норм, использование недоброкачественных ингредиентов и отсутствие должного контроля за процессом приготовления.

Эта проблема особенно актуальна в связи с тем, что продукты, используемые для суши и роллов (например, рыба, морепродукты, яйца), часто не подвергаются термической обработке, что повышает риск для здоровья потребителей, отметил Диденко.

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Жизнь #Еда
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