Боевые действия на Украине могут закончиться четырьмя способами, считает военный обозреватель газеты The Times Энтони Лойд.

Первый вариант подразумевает очевидное военное поражение Украины из-за сокращения военной помощи со стороны США, приводит ТАСС мнение Лойда.

Второй сценарий Лойд охарактеризовал как «плохой мир»: под этим он понимает вступление украинских властей в переговоры с Москвой с позиции слабой стороны и отказ Украины от некоторых территорий, что будет считаться победой России и поражением Киева и его натовских союзников.

В качестве третьего варианта остановки конфликта журналист называет прекращение огня. При этом он уточняет, что в случае последующего заключения мирного договора такой сценарий может привести к региональной стабильности и получению Украиной гарантий безопасности.

Но прекращение огня без какого-либо соглашения станет лишь заморозкой конфликта, что будет грозить возобновлением боев в будущем, добавил Лойд.

Четвертый способ завершить конфликт - это еще больше накачать Украину оружием и ввести новые санкции против России, чтобы Киев вступил в переговоры с позиции силы, заключил обозреватель.