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Трамп заморозил программы помощи США другим странам

Источник:
РИА Новости
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о заморозке выделения новой помощи США другим государствам.

«Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи! И я создал новый департамент эффективности госуправления. У нас будет много хороших людей, Илон. Мы привлечем Илона Маска к этой работе», — цитирует Трампа РИА Новости.

По его словам, что возглавляемое Маском ведомство займется оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.

Помимо этого, Трамп на фоне обсуждения судьбы Гренландии и претензий к Панаме из-за работы Панамского канала также намекнул на возможное расширение США в ближайшем будущем.

«США имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной. Приятно видеть, что за десятилетия, когда мы оставались одного и того же размера, возможно, даже уменьшились, теперь это может измениться», — сказал новый хозяин Белого дома.

Ранее СМИ узнали, что Агентство США по международному развитию (USAID) получило указ о прекращении финансирования проектов на Украине.

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