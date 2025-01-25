НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найдено место происхождения динозавров

Источник:
Sci News
163 0

Местом происхождения динозавров была экваториальная Гондвана, предположили британские ученые. Они нашли в этом регионе самые древние окаменелости этих животных возрастом порядка 230 миллионов лет.

Согласно общепринятой теории, центром происхождения динозавров являлась юго-западная Гондвана. Однако новые исследования специалистов Университетского колледжа Лондона показали, что они возникли еще западнее — в низкоширотном регионе континента.

Гондвана — древний суперконтинент, в состав которой входили современные Южная Америка и Африка. Центром происхождения динозавров стала обширная территория, которая охватывает современную Амазонку, бассейн реки Конго и пустыню Сахара.

Прародина динозавров выделялась жаркой и сухой средой и в основном состояла из пустынных и саванновых территорий. Самые древние окаменелости динозавров были найдены в Бразилии, Аргентине и Зимбабве, им около 230 миллионов лет.

Еще по теме
Мозговые имплантаты улучшат настроение людей ультразвуком
Нейросеть научилась определять место рождения человека по иммунитету
Новосибирские генетики первыми в мире «оживили» замороженные эмбрионы
Идеальные люди: как редактирование генома изменит человечество
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как заблокировать звонки с неизвестных номеров
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
Армия России взяла Волково в ДНР
Новосибирские генетики первыми в мире «оживили» замороженные эмбрионы
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
32
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
30
Армия России взяла Волково в ДНР
22
Мизулину возмутили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
19
Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года
17
Трамп поставил России ультиматум по Украине