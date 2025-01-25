Найдено место происхождения динозавров

Местом происхождения динозавров была экваториальная Гондвана, предположили британские ученые. Они нашли в этом регионе самые древние окаменелости этих животных возрастом порядка 230 миллионов лет.

Согласно общепринятой теории, центром происхождения динозавров являлась юго-западная Гондвана. Однако новые исследования специалистов Университетского колледжа Лондона показали, что они возникли еще западнее — в низкоширотном регионе континента.

Гондвана — древний суперконтинент, в состав которой входили современные Южная Америка и Африка. Центром происхождения динозавров стала обширная территория, которая охватывает современную Амазонку, бассейн реки Конго и пустыню Сахара.

Прародина динозавров выделялась жаркой и сухой средой и в основном состояла из пустынных и саванновых территорий. Самые древние окаменелости динозавров были найдены в Бразилии, Аргентине и Зимбабве, им около 230 миллионов лет.