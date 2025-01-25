Будущих родителей протестируют на генетические риски

Генетическое тестирование для будущих родителей планируется ввести в России, следует из поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей, сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности», — говорится в документе.

Это нужно для оценки рисков возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний, подчеркивается в поручении главы государства.

Задача поставлена перед федеральным правительством и региональными властями. Путин ждет предложений до 15 мая 2025 года.