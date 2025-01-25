Новички-экстрасенсы пожаловались на дедовщину в «Битве сильнейших»

Новые участники второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» решили, что участники прошлого сезона ведут себя слишком самоуверенно.

Во втором выпуске «Битвы сильнейших» испытания проходила тройка, состоящая из Виктории Райдос, Влада Череватого и Ольги Якубович. Им предстояло узнать, почему семья слышит и видит в доме что-то странное.

Традиционно после прохождения испытания все экстрасенсы собираются на консилиум. На нем Райдос и Череватый так увлеклись спором, что не заметили Якубович и не спросили ее версию.

На голосовании Якубович отметила, что ее коллеги явно пользуются положением и опытом участия в «Битве сильнейших». Ее поддержала другая новая участница — Соня Егорова, отметившая дедовщину в проекте еще раньше.

При этом старые участники отрицают свое некрасивое поведения, оправдываясь тем, что новички просто боятся конкуренции.