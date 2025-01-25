НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска ударили по военной инфраструктуре Украины

Источник:
Sibnet.ru
299 0

Российские военные за сутки ударили по военным аэродромам, складам дронов и скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в 132 районах, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Массовый удар по военной инфраструктуре наносился с участием оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников, отмечается в сообщении российского ведомства.

Также за последние сутки средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 44 дрона самолетного типа, уточняется в сводке.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 439 дронов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 843 танка и других боевых бронированных машин, 20 930 орудий полевой артиллерии и минометов, утверждает Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
Трамп обвинил Зеленского в желании воевать с Россией
Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине
Собянин сообщил об атаке украинских дронов на Москву
Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Путиным
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как заблокировать звонки с неизвестных номеров
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
Армия России взяла Волково в ДНР
Новосибирские генетики первыми в мире «оживили» замороженные эмбрионы
Обсуждение (0)
Картина дня
США приостановили помощь Украине
Украина изменит закон о мобилизационном возрасте
США официально переименовали Мексиканский залив
Космический интернет установил мировой рекорд
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

Sovik

Украины один фиг не существовало

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)