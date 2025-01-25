Российские войска ударили по военной инфраструктуре Украины

Российские военные за сутки ударили по военным аэродромам, складам дронов и скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в 132 районах, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Массовый удар по военной инфраструктуре наносился с участием оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников, отмечается в сообщении российского ведомства.

Также за последние сутки средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 44 дрона самолетного типа, уточняется в сводке.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 439 дронов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 843 танка и других боевых бронированных машин, 20 930 орудий полевой артиллерии и минометов, утверждает Минобороны.