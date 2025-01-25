Украина в результате конфликта потеряет треть территории и должна будет согласиться с присутствием иностранных войск, спрогнозировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«С Украиной все кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками. Это стоило за четыре года войны Зеленскому и его администрации десятки и сотни тысяч погибших?», — сказал политик в эфире программы «Субботние диалоги».

Фицо уточнил, что на данный вопрос в ближайшее время предстоит ответить гражданам Украины, которые ждут завершения российско-украинского конфликта.

При этом схожее мнение он высказывал в конце декабря. Тогда словацкий премьер предсказывал, что Украина «заплатит за западную авантюру огромную цену» в виде потери территории и присутствия миротворцев.