Детские пособия исключат из доходов семьи

Президент Владимир Путин поручил исключить пособие по рождению и воспитанию ребенка из доходов, учитываемых при расчете дохода семьи для оказания государственной социальной помощи, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также поручил не облагать НДФЛ и страховыми взносами единовременные выплаты в размере до миллиона рублей со стороны работодателей при рождении у работника ребенка или при оформлении опеки.

Сейчас такая единовременная выплата компаний своему сотруднику тоже освобождается от налога на доходы физических лиц и страховых взносов, однако лишь в размере до 50 тысяч рублей.

Кроме этого, будет снято ограничение, касающееся максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, засчитываемого в страховой стаж.