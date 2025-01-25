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Детские пособия исключат из доходов семьи

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поручил исключить пособие по рождению и воспитанию ребенка из доходов, учитываемых при расчете дохода семьи для оказания государственной социальной помощи, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также поручил не облагать НДФЛ и страховыми взносами единовременные выплаты в размере до миллиона рублей со стороны работодателей при рождении у работника ребенка или при оформлении опеки.

Сейчас такая единовременная выплата компаний своему сотруднику тоже освобождается от налога на доходы физических лиц и страховых взносов, однако лишь в размере до 50 тысяч рублей.

Кроме этого, будет снято ограничение, касающееся максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, засчитываемого в страховой стаж.

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Экономика #Деньги #Законы
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