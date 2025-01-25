НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина изменит закон о мобилизационном возрасте

Источник:
Sibnet.ru
862 14
Армия Украины
Фото: © пресс-служба президента Украины

Офис украинского президента в ближайшие дни предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте 18–25 лет, сообщил советник военного департамента ведомства Николай Щур.

«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали», — цитирует чиновника издание «Страна».

Речь идет о добровольном заключении контракта для 18–25-летних, которые в настоящее время по закону не подлежат мобилизации. Отмечается, что он будет включать финансовые и другие поощрения.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. Весной прошлого года ее правила ужесточили: в частности, призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет, также отменена категория ограниченно годных.

Запад на фоне продвижения российских сил призывал Киев снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Однако до недавнего времени власти Украины отказывались от такого решения.

Еще по теме
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Украины
Почти полмиллиона человек подписали контракт с ВС РФ в 2024 году
Глава УАЗа лично пригнал Рогозину новую «Буханку»
Начат прием заявок на отсрочку от призыва в армию для IT‑специалистов
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как заблокировать звонки с неизвестных номеров
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
Армия России взяла Волково в ДНР
Новосибирские генетики первыми в мире «оживили» замороженные эмбрионы
Обсуждение (14)
Картина дня
США приостановили помощь Украине
Украина изменит закон о мобилизационном возрасте
США официально переименовали Мексиканский залив
Космический интернет установил мировой рекорд
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
32
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
30
Армия России взяла Волково в ДНР
22
Мизулину возмутили слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
19
Зеленский потребовал от России вернуться к границам до 2022 года
17
Трамп поставил России ультиматум по Украине