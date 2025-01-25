Украина изменит закон о мобилизационном возрасте

Офис украинского президента в ближайшие дни предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте 18–25 лет, сообщил советник военного департамента ведомства Николай Щур.

«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали», — цитирует чиновника издание «Страна».

Речь идет о добровольном заключении контракта для 18–25-летних, которые в настоящее время по закону не подлежат мобилизации. Отмечается, что он будет включать финансовые и другие поощрения.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. Весной прошлого года ее правила ужесточили: в частности, призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет, также отменена категория ограниченно годных.

Запад на фоне продвижения российских сил призывал Киев снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Однако до недавнего времени власти Украины отказывались от такого решения.